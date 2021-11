Lorenzo Pellegrini sarà costretto a saltare tutte le partite che mancano da qui alla fine dell'anno (Bologna, Inter, Spezia, Atalanta e Sampdoria in campionato, Cska Sofia in Conference League) per una lesione al quadricipite della coscia destra.

Il capitano giallorosso adesso dovrà affrontare il classico percorso di riabilitazione fatto di riposo e fisioterapia, almeno all'inizio. La speranza è di riaverlo per il primo impegno del 2022 contro il Milan.

(Gasport)