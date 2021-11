Per Felix 2 gol come Losi, la meteora Sadiq e altri 41

Sono 271 i giocatori che hanno segnato più gol di Felix con la maglia della Roma in Serie A. Dai 250 gol di Totti ai 3 dell'argentino Valle, ma è divertente segnalare i nomi dei 43 calciatori già raggiunti dall'attaccante ghanese: in giallorosso hanno segnato 2 gol due giocatori che hanno vinto la Champions come Alenichev e Jair, attaccanti talentuosi come Tavano e Branca o strapati come Doumbia. Anche centrocampisti da più di 100 gol in carriera come Fuser e persino Losi, "core de Roma", che giocò 386 partite in A. Due gol anche per meteore come Tasso e Sadiq, entrambi 18enni quando fecero quei due gol, come Felix.

(Corsera)