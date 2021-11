Pellegrini stop: il ginocchio deve sgonfiarsi

Allarme per Pellegrini: il capitano è tornato dalla nazionale e lavorerà a Trigoria per guarire dall'infiammazione al ginocchio, con la speranza di poter giocare contro il Genoa alla ripresa del campionato. Le sue condizioni non migliorano: si è infortunato nel riscaldamento prima della partita contro il Milan: ha giocato con un antidolorifico e ha stretto i denti anche contro il Venezia. Il ginocchio è gonfio e l'infortunio va gestito: deve stare fermo una settimana, poi si valuterà il suo utilizzo per la gara contro il Genoa.

Il capitano non avrebbe dovuto giocare contro il Venezia e altri al posto suo avrebbero dato forfait, ma per generosità ha scelto di sacrificarsi, come successo lo scorso anno, quando per giocare un derby inutile perse l'occasione di prendere parte all'Europeo. Pellegrini è molto deluso per la situazione attuale e vuole aiutare Mourinho a rilanciarsi.

(Corsport)