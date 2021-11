Pellegrini si riposa. C’è Smalling

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Non sarà una Roma di riserve, ma in Conference League con lo Zorya qualcosa cambierà rispetto a Genova. Dopo aver stretto i denti a Marassi per Lorenzo Pellegrini si profila un turno di stop. Giovedì sera anche Kumbulla dovrebbe riposare: con il Genoa il centrale è uscito nei minuti finali per crampi ed è stato sostituito da Smalling, tornato in campo dopo un mese e mezzo d'assenza. In Europa l'inglese sembra destinato a tornare al centro della difesa dal 1'. Ad affiancare Veretout in mediana invece sarà uno tra Darboe, Diawara e Bove - Cristante e Villar sono indisponibili causa Covid - mentre a sostituire il capitano giallorosso dovrebbe essere Zaniolo, pronto a tornare titolare davanti al pubblico di casa. Saranno oltre trentamila i tifosi presenti all'Olimpico per la partita con lo Zorya mentre procede spedita la prevendita anche per le prossime gare di campionato: per il match di domenica con il Torino è stata superata quota quarantamila tagliandi venduti mentre online sono disponibili gli ultimi tagliandi per Roma-Inter del 4 dicembre.