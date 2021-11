Pellegrini rimane in infermeria: a forte rischio la gara al Ferraris

Lorenzo Pellegrini potrebbe saltare la partita contro il Genoa, che si giocherà domenica alle ore 20:45. Il ginocchio sinistro è ancora piuttosto dolorante e le terapie non hanno dato gli esiti sperati. Contro il Venezia non avrebbe dovuto giocare, ma ha stretto i denti pur di esserci, finendo però per peggiorare la situazione. L'infortunio risale a tre settimane fa in allenamento, poi durante il riscaldamento di Roma-Milan ha subito un colpo da Vina e da quel giorno il ginocchio ha continuato ad infiammarsi e gonfiarsi.

Zaniolo invece sta bene e si sta allenando a pieno regime da un paio di giorni. Lui giocherà titolare contro i liguri, mentre Smalling, Calafiori e Vina sono ancora in dubbio.

Intanto i giallorossi hanno apportato delle modifiche nel management, infatti è stata contattata Serena Salvione, attuale direttore commerciale del Napoli.

(Il Messaggero)