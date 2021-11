Pellegrini può farcela, Viña out

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Viña no, Pellegrini forse. A fare chiarezza sulle condizioni del numero 7 sarà José Mourinho nella conferenza stampa in programma oggi pomeriggio alle 16 ma, a meno di complicazioni dell'ultimo minuto, nel lunch match di domani a Venezia il capitano giallorosso - alle prese con un'infiammazione al ginocchio sinistro - tornerà a guidare i suoi compagni nell'ultima gara prima della sosta.

Niente da fare invece per l'uruguaiano, costretto a fermarsi prima del ritorno con il Bodo Glimt per una lesione all'adduttore destro: il terzino rimarrà a Trigoria a curarsi e non risponderà alla chiamata della sua nazionale per le gare con Argentina e Bolivia.

Nel frattempo per il rinnovo di Darboe manca soltanto l'annuncio della Roma. Lunedì il club ufficializzerà l'accordo raggiunto con il centrocampista classe 2001, che ha convinto lo Special One a trattenerlo nella Capitale: il gambiano firmerà un quinquennale da quattrocentomila euro più bonus - cifra che aumenterà leggermente di anno in anno - fino al 2026.