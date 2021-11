Lorenzo Pellegrini non lascia sola la Roma. E così il capitano giallorosso, in anticipo rispetto ai programmi, nella giornata di ieri ha effettuato il tanto atteso provino, che ha dato esito positivo. Il numero 7 ha persino partecipato alla partitella in allenamento. Un infortunio al ginocchio che sembrava banale, sul quale il centrocampista ha però comunque giocato nei match precedenti peggiorando la situazione. Ma l'obiettivo è tornare con il Genoa.

Oggi Pellegrini testerà di nuovo il ginocchio in allenamento per poi sottoporsi a nuovi esami clinici. Non si può ancora dare nulla per scontato ma il giocatore, contro gli uomini di Shevchenko, vuole esserci.

L'altra buona notizia a Trigoria riguarda Kumbulla, che sembra aver smaltito il problema rimediato in nazionale. Carta bianca sul modulo, dunque, per Mourinho, che potrà decidere se schierare una linea difensiva a 3 o a 4.

(Il Messaggero)