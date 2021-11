Per Lorenzo Pellegrini si tratta di una lesione muscolare al quadricipite della coscia destra. Ieri ha svolto l'ecografia a Trigoria e oggi o domani si sottoporrà anche a risonanza magnetica. Se la diagnosi sarà confermata, rientrerà per la partita contro il Milan del 6 gennaio 2022. Mourinho dovrà fare a meno del capitano giallorosso nei big match contro Inter ed Atalanta e anche con Bologna, Spezia, Sampdoria, Cska Sofia in Conference League.

(Il Messaggero)