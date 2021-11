Pellegrini ci prova: la Roma è in ansia

C’è grande preoccupazione per José Mourinho nella settimana che conduce a Genoa–Roma: Lorenzo Pellegrini ancora sente dolore al ginocchio infiammato e non può dare per scontata la presenza alla partita. Non si tratta di un infortunio banale, perché richiede tempo e pazienza per essere smaltito tra terapie e riposo. Nei prossimi giorni a Trigoria verranno valutati eventuali progressi, tenendo conto che Pellegrini in pratica non si allena a pieno regime da un paio di settimane: ha giocato 90 minuti sotto antidolorifici a Venezia. A questo punto occorre gestire con cura il recupero, per evitare altri problemi. Non dovesse farcela, Mourinho rilancerebbe Mkhitaryan o Zaniolo come trequartista.

(corsport)