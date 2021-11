Pellegrini, arriva un altro stop: salta (almeno) Bologna e Inter

Al minuto 14 del primo tempo Pellegrini compie una torsione anomala per lanciare un suo compagno, sente una fitta sulla gamba e si rassegna chiedendo il cambio. Abraham se ne accorge subito e chiama la panchina, così Mourinho decide subito di far entrare Perez senza neanche avere il tempo di riscaldarsi. Appena arriva in panchina il capitano giallorosso fa il segno dello strappo.

"Purtroppo starà fuori per qualche settimana ma il gruppo è forte" - ha detto Mourinho alla fine del match. Il rischio che perda almeno 4-5 partite è alto. Prima aveva problemi al ginocchio sinistro, ora il quadricipite della gamba destra e solo gli esami faranno capire che tipo di danno è. La Roma ieri ha giocato in grande emergenza, infatti mancavano a centrocampo Veretout e Cristante e per questo Mourinho è stato costretto ad inserire Diawara.

Sarà fondamentale capire quando rientrerà Cristante, che sosterrà insieme a Villar una nuova prova-tampone tra oggi e domani mattina. Qualora non dovesse recuperare, spazio ancora a Diawara.

(Il Messaggero)