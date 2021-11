Pausa benedetta, la Roma si lecca le ferite

Se le condizioni di Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini - risentimento al polpaccio e problemino al ginocchio per il primo, infiammazione alla stessa articolazione per il secondo - non permettono ai due di rimanere in nazionale, Josè Mourinho non sarà certo dispiaciuto di poter riaccogliere a Trigoria due dei suoi giocatori nel corso della pausa delle nazionali. Il tecnico portoghese sfrutterà il break per tentare di recuperare anche Chris Smalling.

La sosta sarà poi provvidenziale anche per Vina e Calafiori, che devono recuperare dai propri acciacchi: per l'uruguaiano si prospettano una ventina di giorni di stop.

(Corsera)