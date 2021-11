Comunque finisca tra Genoa e Roma nel match di stasera, si romperà l'equilibrio di una curiosa statistica. Nel nuovo millennio i giallorossi hanno affrontato per 15 volte squadre fresche di cambio in panchina, realizzando 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Una storia che comincia con un 2-1 al Parma - doppietta di Batistuta a punire Ulivieri - nel 2001 e passa per il 5-0 al Palermo del nuovo arrivato Iachini, nel 2016, e lo 0-1 incassato dal nuovo Livorno di Cosmi nel 2009.

(Corsera)