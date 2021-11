Non sono previsti ostacoli per il trasferimento di Mayoral a Firenze

Da Borja Mayoral a Belotti, da Scamacca ad Alvarez. Il giro di valzer sugli attaccanti accostati alla Fiorentina non si ferma qui, ed è inevitabile che con l’avvicinarsi del mercato di gennaio coinciderà l’entrata in scena di altri candidati e altre soluzioni. La pista più facile da seguire è quella che porta al giallorosso Borja Mayoral. Non sono previsti ostacoli per il suo trasferimento a Firenze. Va bene alla Roma e va bene anche al Real Madrid. Se i viola apriranno al tavolo di Borja, la cosa si può chiudere in cinque minuti.

(La Nazione)