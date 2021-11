Non solo rigori: Mou stavolta non convince

Il copione è il solito. Arbitro, sfortuna, dominio non concretizzato. Stavolta Mourinho vede però solo quello che vuole. Il 2-2 non si può spiegare soltanto con la disastrosa direzione di gara dell'arbitro Papapetrou. Se ne sono accorti i 41mila dell'Olimpico che hanno fischiato squadra e tecnico sia alla fine del primo tempo che al 90°.

Nel post-gara, però, Mourinho va dritto per la sua strada: «C'erano due rigori nettissimi, in Conference League forse ci sono arbitri scarsi. La gente può parlare di quel che vuole, loro due tiri e due gol, noi non so quanti tiri e due gol.». Particolare che un collaboratore di Mourinho ha poi fatto notare all’arbitro negli spogliatoi.

Parlare di crisi, con la squadra quarta in classifica in campionato, è probabilmente esagerato. Ma la frenata fa discutere, anche perché i giallorossi sono riusciti a complicarsi la vita in un girone di Conference League che avrebbero dovuto vincere senza patemi.

(Il Messaggero)