Nicolò e la lezione di Mou: "Rispondo sul campo"

Nicolò Zaniolo è tornato protagonista, padrone della scena come aveva fatto contro il Trabzonspor nei preliminari di Conference League. Ha dovuto aspettare in panchina a costo di alimentari dubbi sul suo rapporto con Mourinho e sul futuro, ma ora ha ritrovato gli applausi. "La vittoria non è la mia, ma della squadra. Ho accettato le decisioni dell'allenatore quando non ho giocato e mi sono messo a disposizione. Se poi mi chiama in causa io faccio il mio dovere. Per me non è un problema la pressione, io vivo di pressione. Mi piace rispondere sul campo" - le sue parole al termine del match.

Giocando da seconda punta si è trovato molto bene con Abraham: "Io posso giocare in tutte le posizioni in attacco. Quello che dice Mourinho va bene" - ha detto il giocatore.

Lo Special One ha parlato così di Zaniolo: "Ha giocato bene, mi è piaciuto per l'atteggiamento. Se era andato in panchina nelle partite precedenti c'erano dei motivi: a Venezia non stava bene, mentre a Genova ho pensato che Shomurodov potesse servirmi di più per la ricerca della profondità. Non ci sono problemi tra noi. Chiedo a voi della stampa di non scrivere bugie perché tra noi va tutto bene".

