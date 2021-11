«Nel pacco ci sono le banane» La gaffe che rovina la festa

La consegna delle promesse scarpe e una festicciola in famiglia in un angolo dello spogliatoio, ci sono Mourinho, alcuni suoi collaboratori e Felix Afena-Gyan, che si trova davanti un regalo da scartare. Mentre lui apre il pacco e parla con Mourinho, si sente una voce dire "dentro ci sono le banane". Felix sorride e apre il pacco: dentro ci sono le Balenciaga che gli aveva promesso Mou. Il video è stato pubblicato dallo stesso attaccante, con tutte le voci, anche quella che sembrerebbe essere di Vito Scala, che continua a essere un riferimento per tutti i giocatori, quasi un compagno di giochi. Il video ha un effetto boomerang: la frase per tanti diventa discriminatoria e ci si chiede come proprio la Roma, scesa in campo con la patch Black Lives Matter, potesse lasciar passare una cosa del genere. Non c'è nessun messaggio razzista, spiegano. Il video è stato rimosso, ma ormai era tardi. Felix ha spiegato: "Non mi sono sentito offeso per i commenti in sottofondo e credo veramente che l'intento non fosse razzista. Dal primo giorno che sono arrivato alla Roma sono stato accolto come in una famiglia. E i ragazzi hanno scherzato con me. Mangio tante banane su questo ci scherziamo, ecco perché quel commento. Qui alla Roma mi sento a casa da quando sono arrivato. Penso che la gente si sia fatta un'idea sbagliata su quello che è successo e hanno sentito". La Roma non ha commentato ufficialmente la questione, ha scelto di invitare Felix a precisare.

(Il Messaggero)