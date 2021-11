Mourinho, il momento della verità

Proprio ora nel momento del bisogno serve il vero Mourinho: da qui alla sosta natalizia servirà un tecnico Special e non un normal, che riesca a restituire alla squadra quell'anima che si era notata in avvio di stagione e che da qualche tempo è evaporata.

In questa sosta il portoghese ha pensato, lavorato, studiato, ha guardato e riguardato gli errori commessi, si è confrontato con qualche muso lungo. L'allineamento con il dg Pinto è nelle parole, vedremo se con il mercato di gennaio sarà anche nei fatti. Sono rispuntati i nomi di Herrera, Xhaka, calciatori da instant team, progetto smentito da Pinto. Per la cronaca, l'ex giallorosso Paredes potrebbe lasciare il Psg: operazione quasi impossibile per i costi. Mourinho ha bisogno di un centrocampista (l'ideale sarebbe Zakaria, ma più probabilmente Grillitsch dell'Hoffenheim), un esterno destro (Dalot in prestito con diritto di riscatto) e in base alle condizioni di Smalling un centrale difensivo.

Domani a Marassi contro il Genoa ci sarà Pellegrini, mentre Zaniolo se sarà ancora 3-4-2-1 rischia la seconda panchina di fila (il tecnico in allenamento lo ha spronato duramente, chiedendo maggiore attenzione nei movimenti, una scintilla subito rientrata). Mourinho lo ha provato anche come seconda punta.

