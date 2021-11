Mourinho furioso: «In Conference arbitri scarsi»

I fischi dell’Olimpico erano un segnale, ma con Mourinho che se la prende con l’arbitro. «I fischi non li ho sentiti. Certo, non abbiamo fatto una grande partita - ammette il tecnico della Roma dopo il 2-2 con il Bodo -. Però abbiamo pareggiato, anche se loro ha fatto due tiri e due gol e noi invece non so quanti tiri. Però c’erano due rigori netti per noi. In Conference League, forse, ci sono arbitri scarsi».

Sulla prestazione dei suoi spiega: «Il problema c’è stato davanti: sta mancando il genio, la tecnica che decide. Mkhitaryan, Zaniolo e Abraham hanno sbagliato tanto, non sono in un grande momento, sono in difficoltà. Ora quello che segna di più è El Shaarawy. Serve la pausa, perché non siamo in fiducia».

(Gasport)