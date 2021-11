Mourinho fa il gioco dei nove per una Roma da Champions

È ancora presto per dire che ricorderemo Abraham e Zaniolo come una delle grandi coppie del nostro campionato, ma sembrano avere una certa predisposizione a cercarsi, a scambiarsi. Nel calcio del tridente e del falso 9, la Roma torna con il doppio attaccante ed il gol con cui viene battuto il Torino è frutto di una loro combinazione: finta di Zaniolo e rete di Abraham. "Il feeling tra loro è iniziato fuori dal campo. C’è un piccolo gruppo di giovani che stanno spesso insieme, magari è un bene per Nicolò che così può imparare l’inglese. Ma la loro connessione in campo è evidente" - le parole di Mourinho.

Una delle caratteristiche principali dello Special One è la fisicità, infatti la statura media nel match di ieri superava i 186 centimetri. Per vincere l'allenatore ha scelto la semplicità, ovvero difesa a 3, linea bassa e ripartenze veloci. Al termine del match ha commentano così la vittoria: "Mi piace tanto vincere così e ho detto ai giocatori negli spogliatoi che preferisco aver vinto in questo modo che 5-0: questa è la vittoria dello sforzo, della concentrazione".

(La Repubblica)