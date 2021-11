Mourinho esalta Tammy: "Segna e sa soffrire. Dà tutto per la squadra"

Con il gol di ieri Abraham è arrivato a 8 gol stagionali, il quarto in questo mese e con il nuovo modulo sembra rinato, non solo in fase offensiva. "Nel finale aveva i crampi, ma gli ho chiesto uno sforzo in più perché mi serviva la sua fisicità soprattutto sulle palle inattive. Mi dispiace solo che aspettava di calciare quel rigore, ma non gli è stata data l'opportunità perché c'era fuorigioco 10 minuti prima..." - ha detto ironicamente Mourinho.

Per quanto riguarda i rigori l'allenatore ha spiegato la situazione: "Sceglierà Veretout. Se dopo 2 errori vorrà far passare qualche tempo prima di batterli lo sceglierà lui". A preoccupare la Roma è però l'infortunio di Pellegrini, che a causa del problema al quadricipite rimarrà fuori forse fino a gennaio.

Alla fine della partita Abraham si è espresso così: "Amo questo club perché fin dal primo giorno mi sono sentito subito a casa. Non c'è cosa più bella che segnare davanti a questo pubblico. Durante il rigore ho palleggiato per dimostrare che non ero nervoso".

Il feeling tra lui e Zaniolo è in continuo aumento, come anche dichiarato da Mourinho, che ha spiegato il modo in cui ha preparato la partita: "Sapevo come gioca Juric perché uno dei miei assistenti ha lavorato per lui. Noi volevamo giocare un po' più bassi del solito, anche se non così. Abbiamo i nostri limiti, però non ci facciamo abbattere dai problemi. Ora tornerò a casa e piangerò per Pellegrini". E sul match contro l'Inter: "Mi dovrò preparare emotivamente, perché lì c'è la mia storia".

(gasport)