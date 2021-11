Mourinho entusiasta della Roma: "Meglio vincere così che 5-0"

La Roma vince una partita pesantissima contro il Torino grazie alla rete di Abraham e rimane a -3 dal quarto posto, occupato al momento dall'Atalanta. "Mi aspettavo di segnare più gol per respirare in modo diverso, abbiamo pensato che fosse importante difendere bene, sapendo che il gol sarebbe arrivato. Mi piace vincere in questo modo: è meglio vincere così che 5-0 perché è la vittoria della concentrazione e dello sforzo. Eravamo senza tutto il centrocampo, ma chi era in campo ha fatto davvero bene" - le parole di Mourinho.

Il tecnico portoghese ha continuato a fare complimenti alla squadra: "Smalling è un giocatore di livello, con grande esperienza, che dobbiamo gestire vista la sua storia di infortuni. Sono andati bene anche Mancini e Ibanez, Karsdorp non l’ho mai visto così bene; di El Shaarawy pensavo che fosse solo un calciatore offensivo e poi uno straordinario innesto per cambiare le partite dalla panchina, poi ho scoperto che mi può fare un grande lavoro. Anche nei momenti brutti la squadra ha sempre risposto bene, mi piace questa gente".

Sul feeling tra Abraham e Zaniolo: "È iniziato fuori dal campo, i più giovani stanno sempre insieme. Il feeling si vede in campo perché hanno caratteristiche che si completano, però sarebbe scorretto per me non nominare Mayoral, Shomurodov e Felix che non hanno giocato. Pellegrini starà fuori qualche settimana".

Al termine del match ha parlato anche Abraham: "Amo questo club fin dal primo giorno, mi sono sempre sentito in famiglia: non c’è niente di più bello che segnare davanti a questo pubblico. Il rigore? Era un momento delicato e stava andando per le lunghe, sono rimasto concentrato e ho fatto qualche palleggio per dimostrare che non ero nervoso e mantenevo la freddezza".

(corsera)