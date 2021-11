Mourinho e la frase che spaventa i tifosi della Roma

Josè Mourinho tira fuori tutte insieme le carte dialettiche che conosce per spiegare la quarta sconfitta delle ultime sette partite. Sulla prima carta c’è l’arbitraggio di Aureliano, sulla seconda i limiti dell’organico della Roma, sull’ultima i giornalisti. Ma la frase più preoccupante per i tifosi della Roma arriva subito dopo: «Ho firmato un contratto di tre anni. Questa può essere una stagione dolorosa, per il corpo e per l’anima, ma è importante per capire cose che prima non conoscevo. Oggi non abbiamo una squadra equilibrata, perché non ci sono due giocatori con potenziale simile per lo stesso ruolo. Al di là delle difficoltà, comunque, io punterò alla Champions finché mi sarà aritmeticamente concesso». Quello che invece in televisione non avete visto è la sua profonda irritazione nell’angusta area riservata agli incontri con la stampa. Carta numero tre. Mourinho non avrebbe neppure voluto rilasciare interviste, «dopo un’attesa di 10 minuti», poi è stato convinto a comunicare. Lo ha fatto punzecchiando costantemente i vari interlocutori: «Perché non evidenziate l’episodio del rigore?», «La Roma in difficoltà? Lo dici tu, io ho visto il Venezia in difficoltà»,

(corsport)