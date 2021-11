Mourinho attacca l’arbitro: «Provo tanta rabbia, per la mancanza di rispetto»

La Roma esce sconfitta dalla gara casalinga contro il Milan e Mourinho non riesce a commentare la gara. Il tecnico portoghese è risentito della gestione del direttore di gara Maresca, colpevole di aver dato un rigore generoso su Ibrahimovic e non averne dato uno su Pellegrini allo scadere. Episodi che indirizzano il risultato e che costringono la Roma ad arrendersi nell'ennesimo big match. «Faccio i complimenti al Milan, ma non voglio dire niente di più. Se parlassi, domenica prossima a Venezia non andrei in panchina. Provo rabbia per la mancanza dirispetto nei confronti dei nostri tifosi. In una partita in cui non abbiamo giocato bene ma abbiamo dato il massimo, c’è stata una mancanza di rispetto nei nostri confronti» le sue parole al termine della partita ai microfoni dei cronisti. Arriva poi anche in conferenza stampa la conferma della sua rabbia, che non deve però entrare nello spogliatotio dove la squadra deve pensare solo alla gara di giovedì prossimo. «Ho fatto uno sforzo e sono riuscito a portare tutti i miei giocatori nello spogliatoio senza aspettare l’arbitro sulla porta. Siamo riusciti a controllare le emozioni, ora voglio stare in panchina domenica».

(corsera)