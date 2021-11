Mourinho adesso vuole fare tabula rasa. La Roma però deve capire quanto costa

L'idea era quella di apportare delle correzioni, ma Josè Mourinho è di un parere diverso: il tecnico portoghese vuole azzerare tutto e ricostruire, ma la situazione delle casse societarie non consente voli pindarici. E allora il tecnico portoghese si deve accontentare. Lo Special One è saldamente al comando della squadra e si aspetta 3 acquisti pesanti nel mercato di gennaio. Acquisti che dovranno passare per le cessioni. Ma vendere, con diversi giocatori che hanno ormai perso valore, non sarà facile.

(corsera)