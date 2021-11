Mou: «Zaniolo può giocare giovedì o domenica. O giovedì e domenica»

"Nessun problema: giocherà giovedì o domenica, o forse giovedì e domenica". José Mourinho è sempre attento a non dare informazioni su formazioni e schermi della sua Roma, ma nella sala stampa di Marassi ha fatto un'eccezione molto importante. Zaniolo contro il Venezia è entrato solo per 14' e contro il Genoa è rimasto in panchina. Il tecnico ha spiegato l'esclusione: "Questa squadra non è stata costruita per giocare con questo modulo, non volevo certo sviluppare una difesa a 3 o a 5 (...)". Al di là delle dichiarazioni di facciata Zaniolo non è contento della situazione, vorrebbe giocare di più e in una posizione più centrale. Il numero 22 ha un contratto con la Roma fino al giugno 2024 a 2,5 milioni netti e dopo l'arrivo di Abraham e il rinnovo di Pellegrini la società ha stoppato le trattative per i rinnovi: bisogna prima capire se la Roma finirà tra le prime quattro e potrà contare sui soldi della Champions. Zaniolo e Mourinho hanno l'interesse comune di tenere basso il livello della polemica, che nasce da un rapporto professionale che non è ancora sbocciato. Il tecnico dice spesso che Zaniolo è un potenziale top player e lui che è legato alla Roma. Per ora, però, i risultati sono insoddisfacenti.

(Corsera)