Mou vuole i "regali". E punta tutto su Bereszynski

La richiesta di Mourinho è chiara, ovvero un centrocampista ed un terzino destro. L'allenatore è stato diretto sin da subito con i Friedkin e con Tiago Pinto, rifacendosi sempre alla scarsa profondità della rosa. Sulla destra il nome principale è quello di Bartosz Bereszynski della Sampdoria. Il ventinovenne ha buona personalità e gli spiace spingersi in avanti. Il giocatore accetterebbe subito di venire alla Roma come alternativa di Karsdorp, che di fatto non ha sostituti perché Reynolds non è considerato dall'allenatore. Il polacco ha il contratto in scadenza nel 2023 e la Roma potrebbe prenderlo per 6-7 milioni di euro. Inoltre i due club potrebbero anche parlare di alcuni giovani, come hanno fatto con Riccardo Ciervo.

(La Repubblica)