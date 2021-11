Mou: «Soltanto io so con chi e come giocheremo a Genova»

Un Josè Mourinho nervoso e sulla difensiva quello osservato ieri in conferenza stampa: prima il rifiuto di rispondere ad una domanda sul parallelismo tra il progetto del Tottenham e quello della Roma, accomunati dalla necessità di pazienza, poi qualche scintilla con chi gli ha chiesto un pensiero su Shevchenko. E il tecnico della Roma 'sfida' i giornalisti presenti ad indovinare la formazione che scenderà in campo contro il Genoa: «Le vostre fonti - ha ripetuto tre volte ai giornalisti in sala stampa - non hanno acqua, sono a secco. C’è solo una persona che sa chi giocherà e sono io: i giocatori e i miei assistenti non lo sanno, nessuno a Trigoria lo sa, nemmeno i procuratori».

(Corsera)