Mou: "Mi piace vincere così. Meglio di un 5-0"

"Non c'è niente di più bello che segnare e vincere davanti a questo pubblico che amo dal primo giorno e che mi ha fatto sentire a casa da subito" - le parole di Abraham, uomo partita.

I giallorossi rimangono al quinto posto in classifica ed a -3 dall'Atalanta quarta grazie alla vittoria per 1-0 contro il Torino. Anche Mourinho è soddisfatto: "Vittoria importantissima per noi, mi piace vincere più così che 5-0. È un successo di sforzo e concentrazione del gruppo. Non c’erano Veretout e Cristante e sono molto contento della prestazione di chi ha giocato. Questa vittoria è più importante di altre perché è arrivata da chi gioca poco, di Diawara, Mkhitaryan, Carles Perez, la vittoria della squadra".

Sulla convivenza tra Abraham e Zaniolo: "Un feeling che comincia fuori dal campo, da un piccolo gruppo di ragazzi giovani, che stanno insieme e sono fantastici. E magari fa bene a Zaniolo che impara l’inglese. La loro connessione in campo si vede".

Brutte notizie per Pellegrini invece, che starà lontano dal campo per alcune settimane. Ieri è uscito al minuto 15 a causa di un problema muscolare alla coscia destra ed al suo posto è entrato Carles Perez. Da tempo il capitano della Roma gioca con un problema al ginocchio che lo penalizza e nelle prossime ore verranno effettuati degli esami per valutare l'entità dell'infortunio al quadricipite.

Prima dell'inizio della partita allo stadio è partito l'inno 'Roma Roma Roma' e per questo l'arbitro è stato costretto a tardare di 3 minuti l'avvio del match. La società giallorossa verrà punita, come già accaduto in passato, continuando così la battaglia contro la Lega.

(La Repubblica)