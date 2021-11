Mou è una furia: “Non c’è rispetto per i tifosi”

Mourinho scatenato al triplice fischio ieri sera, che più che il risultato non digerisce il modo in cui è maturato. La colpa sarebbe tutta del direttore di gara Maresca, contro il quale si è scagliato più volta durante il match a seguito di decisioni discutibili. Prima il rigore concesso al Milan su fallo di Ibanez su Ibrahimmovic, in cui lo Special One ha iniziato a ridere invitando in maniera sarcastica il pubblico ad abbandonare lo stadio. Poi il rigore non dato a Pellegrini all'ultimo minuto, che ha fatto andare su tutte le furie il portoghese. «Non voglio parlare, non voglio avere ripercussioni disciplinari e voglio stare in panchina domenica prossima. Mi limito a fare i compimenti al Milan che ha vinto, fa male al cuore vedere che non c'è rispetto per i tifosi. Il rispetto che abbiamo noi professionisti della Roma e il rispetto che tutti dovrebbero avere non è stato lo stesso. E questo mi dà rabbia» le sue parole al termine del match.

(La Repubblica)