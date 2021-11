Mou è ancora Special?

Dopo gli ultimi risultati ottenuti dalla Roma, ovvero una vittoria su 6 ed 8 gol concessi al Bodo/Glimt, non sono mancate le critiche a Mourinho. Sarà ancora Special o ha perso il tocco come immaginavano in Inghilterra? Sulla seconda opzione non sono d'accordo Florentino Perez, che ha provato a riportarlo al Real Madrid, la nuova proprietà del Newcastle, che lo ha inserito tra i candidati per la panchina e Dan Friedkin. Al momento i giallorossi sono ancora al quarto posto, ma sono entrati in un vortice pericoloso fatto da momenti no ed errori arbitrali. I giocatori sono calati di botti, infatti ad esempio l'altra sera l'allenatore ha mandato Abraham in pressing contro i due difensori facendolo stancare senza ottenere risultati. La manovra negli ultimi 30 metri è ancora pesante, non sembrano esserci schemi pianificati, ma sembra che Mourinho istruisca i calciatori a raffinare l'istinto e l'estro nella battaglia e poi ci devono pensare loro. Servono alcune correzioni tattiche, ma c'è un problema a livello di qualità e le prestazioni dei singoli lo dimostrano, quindi bisognerebbe chiedersi la reale qualità dei titolari per il suo tipo di calcio.

(Il Messaggero)