Mou: “Al lavoro per il futuro della Roma”

“Tornato al lavoro, tornato in ufficio e tornato per le nostre promesse. Lavorando duro per costruire il futuro della Roma“. José Mourinho è tornato a Trigoria dopo i tre giorni di riposo concessi a se stesso e al gruppo e lo ha mostrato con un post su Instagram, con una foto che la ritrae mentre studia al pc. Il tecnico portoghese sa che il credito di cui gode dal suo arrivo non è eterno e che bisogna dare un'accelerata alla stagione giallorossa: per rimanere in lotta per il quarto posto e per spingere i Friedkin a intervenire con due o tre innesti. La rincorsa parte già dal match con il Genoa: in attesa del rientro dei nazionali, ieri Zaniolo ha svolto parte del lavoro con il resto del gruppo. Senza cinque difensori, se Mourinho recupererà uno dei due terzini sinistra potrà riproporre la difesa a quattro, altrimenti dovrà optare per la difesa a 3 come a Venezia.

(Corsera)