Mkhitaryan, tempo di scelte: «Mai giocato solo per soldi»

La scorsa stagione è stato il giallorosso più efficace, mentre in questo inizio sta stentando e se Mourinho scegliesse di confermare il modulo a due punte, Mkhitaryan potrebbe ritrovarsi un'altra volta in panchina, come successo a Venezia e per questo il suo futuro è meno certo di prima. Due giorni fa ha detto "Prima o poi tornerò al Dortmund, se non da giocatore, da spettatore. Sono stati gli anni più belli della mia vita professionale. Il Muro Giallo è pazzesco. Ancora oggi i miei compagni in Nazionale e alla Roma mi chiedono com’è giocare davanti a oltre 80.000 persone. Non è vero che sono andato al Manchester per i soldi. Sono cavolate. Non ho mai giocato a calcio per i soldi. Altrimenti sarei andato in Russia o da qualche altra parte. Quando sono andato via ho discusso con l’a.d. Watzke, ma ora fra di noi è tutto ok. Dopo il mio addio ci siamo incontrati e parlati più volte al telefono. D’altronde per me è sempre stato un sogno giocare in Premier».

(Gasport)