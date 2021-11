Mkhitaryan e Zaniolo, tanti rientri. E in zona gol...

Uno dei dilemmi della Roma è legato al rendimento degli esterni d'attacco: Mkhitaryan sembra lontano dalla forma migliore e Zaniolo ha segnato una sola rete in 13 partite. I due faticano in questo 4-2-3-1 ad interpretare il doppio ruolo di centrocampista e trequartista, e l'armeno risente dei suoi 10 anni in più rispetto al classe '99. E se Zaniolo riesce di fatto a ripiegare fin sulla linea dei terzini per poi ripartire, è questo un lavoro che gli toglie lucidità negli ultimi 25-30 metri. Una soluzione potrebbe essere il 4-3-2-1: aiuterebbe i mediani - Pellegrini abbassato sulla linea dei centrocampisti - e permetterebbe ad Abraham di poter dialogare con due trequartisti a lui più vicini, come Zaniolo e Mkhitaryan.

(gasport)