Milan troppo forte e la Roma cade anche all'Olimpico

José Mourinho perde la propria imbattibilità tra le mura casalinghe in Serie A che durava da 43 partite. La Roma esce sconfitta dal match contro il Milan di ieri sera all'Olimpico, con i rossoneri che si impongono per 2-1. A sbloccare il match è un calcio di punizione di Ibrahimovic, che realizza così il suo gol numero 150 nel massimo campionato italiano. I giallorossi reagiscono, senza però rendersi mai davvero pericolosi verso la porta di Tatarusanu. Nel secondo tempo la Roma prova a sbloccarsi, ma al minuto 54 Maresca concede calcio di rigore al Milan per un fallo in area di Ibanez su Ibrahimovic. Il Var richiama l'arbitro che però non cambia idea. Dagli undici metri va Kessie che non sbaglia e fa 2-0. La Roma si getta in avanti e trova l'espulsione di Hernandez a venti minuti dalla fine. I giallorossi però trovano il gol per riaprire la partita al 93' con El Shaarawy, lamentando un minuto dopo un calcio di rigore non dato su Pellegrini. Triplice fischio tra le proteste di Mourinho, che sceglie di non commentare troppo la gara nella speranza di non esser squalificato.

(Il Messaggero)