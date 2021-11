Mercato: Zakaria tra Juve, Inter e Roma. È il sogno di Mourinho per il centrocampo

Profilo invitante quello di Denis Zakaria, centrocampista svizzero del Borussia Monchengladbach in scadenza a giugno 2022. Diversi i club ad aver fiutato l'affare, tanto che il classe '96 piace tanto in Premier League - Newcastle su tutte -. Ma non solo. Non è un segreto che Zakaria piaccia molto anche alla Juventus, ma nella corsa per accaparrarselo c'è anche l'Inter. Il club proprietario del cartellino, ad ogni modo, continua a chiedere 15 milioni per liberarlo a gennaio.

E poi c'è la Roma: Josè Mourinho continua infatti a pressare la società affinché affondi il colpo per il giocatore, che i giallorossi seguono già dalla scorsa estate.

