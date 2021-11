Mastrantonio. Il futuro è in porta

La Roma Primavera si gode le prestazione di Davide Mastrantonio, estremo difensore classe 2004 che il club giallorosso durante l'estate ha voluto blindare in prospettiva futura. La fiducia messa nel giocatore ha ripagato fino a questo momento De Rossi, che nelle prime sette uscite ufficiali ha visto per ben cinque occasioni la porta rimanere inviolata, incassando solo un gol con Milan ed Empoli. Mastrantonio è arrivato a Trigoria a 14 anni, diventando protagonista della vittoria dello scudetto del'Under 15. Le giovanili se lo godono, in attesa magari che possa fare lo stesso Mourinho dal prossimo anno, quando bisognerà iniziare a pensare al sostituo di Rui Patricio.

(La Repubblica)