Il designatore degli arbitri, Gianluca Rocchi, ha punito Fabio Maresca dopo i tanti errori di valutazione commessi durante il match tra Roma e Milan. Il fischietto campano è stato momentaneamente retrocesso in Serie B e sarà al Var per la sfida tra Spal ed Alessandria. Una piccola soddisfazione per la Roma e Mourinho, che aveva preferito non esprimersi per evitare eventuali squalifiche.

(corsera)