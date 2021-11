Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, il 50% dell’incasso con lo Zorya sarà destinato a Roma Cares, con il club impegnato nel contrasto al fenomeno della violenza sulle donne. Sulla spalla delle maglie giallorosse una patch con scritto «Stop violence against women. 1522 #savethtactic»: 1522 è il numero gratuito da chiamare in caso di violenza o stalking.

(gasport)