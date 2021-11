L'iter è avviato: Joao Pedro, Luiz Felipe e Ibanez saranno azzurri già a gennaio?

Mentre l'Italia aspetta il sorteggio, la FIGC si è mossa con la Lega per offrire a Mancini un numero di giorni di allenamento prima dei playoff ed anche per tesserare altri giocatori per allungare la rosa. I tre nomi sondati sono Joao Pedro, Luiz Felipe ed Ibanez. "Gli uffici di Club Italia si interessano a 360° di tutti i calciatori che possono far parte dei convocabili. Stanno lavorando su tre posizioni specifiche e sono a un buon punto. Noi risolviamo il problema della regolarizzazione formale, poi spetterà al tecnico valutare se chiamarli o meno" - le parole di Gravina.

Tutti e tre rientrano nei parametri richiesti, ovvero non aver mai giocato nella nazionale maggiore e non aver disputato gare nelle rappresentative dall'Under 23 in giù dopo i 21 anni. A breve uno dei dirigenti del Club Italia contatterà i tre brasiliani chiedendo di valutare la proposta. Qualora venisse accettata, la pratica verrà completata con una dichiarazione dei giocatori alla FIFA in cui si chiede il cambio di nazionalità. Il ct in caso li chiamerà per lo stage di gennaio ed al momento Mancini è molto attento soprattutto su Joao Pedro e Luiz Felipe. Il futuro di Ibanez appare ancora incerto perché il Brasile starebbe pensando di convocarlo.

(gasport)