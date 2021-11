L'ira di Mourinho: "Non ci rispettano. Se parlo, domenica niente panchina"

Al centro della scena non c'è il risultato di ieri sera, ma il modo in cui la Roma esce sconfitta dalla gara contro il Milan. A tenere alto il dibattito sulla prestazione del direttore di gara è Mourinho, che in panchina non ha accettato le scelte di Maresca prima sul rigore concesso ai rossoneri e poi su quello non dato ai giallorossi. «Voglio essere in panchina domenica prossimo e per questo non desidero avere alcun tipo di processo disciplinare. Mi limito a congratularmi con i rossoneri che hanno vinto. Vedere che non c’è rispetto per i romanisti è dura, il rispetto che abbiamo noi è il rispetto che tutti dovrebbero avere, ma non è così. In una partita dove non abbiamo giocato bene nel primo tempo e contro una brava squadra, non c’è stato rispetto per i romanisti. Non dico altro. Ho fatto uno sforzo nel prendere tutti i giocatori davanti allo spogliatoio e non davanti a quello dell’arbitro, siamo riusciti a controllare emozione e a stare tranquilli». Sulla stessa linea Gianluca Mancini, che nutre qualche dubbio sulle scelte del direttore di gara: «Questa è una presa in giro. Il rigore di Ibanez non esiste, mentre ce n’è uno grande come una casa su Pellegrini, nel finale. Ci dicono sempre di guardare la Premier, che è il calcio più bello del mondo, ma lì si metterebbero a ridere anche i giocatori, non solo fuori, se fischiassero un fallo come quello che è stato fischiato a Ibanez. Ci dicono di difendere come pinguini per la questione delle braccia e poi non puoi fare neppure un contrasto come questo. La Roma esce da questa partita con la consapevolezza giusta, ma con tantissima rabbia per quello che abbiamo visto in campo. Vengo descritto come un rompiscatole, ma a Maresca ho chiesto con estrema educazione che cosa aveva visto e mi ha detto che Ibra aveva anticipato Ibanez. Ma se è stato richiamato al Var evidentemente si pensava ad un errore. Eppure lì ci sono 4-5 arbitri, che cosa hanno visto?»

(gasport)