L'indebitamento sale a 418,4 milioni. Attesa per Zakaria, torna di moda Nacho

I conti della Roma peggiorano, come certifica il comunicato finanziario emesso ieri dal club giallorosso, da cui emerge come l’indebitamento finanziario netto adjusted del club al 30 settembre sia salito a 418,4 milioni di euro. Un aumento di 106,7 milioni rispetto allo scorso 30 giugno, ma sostanzialmente dovuto ai finanziamenti soci erogati negli ultimi tre mesi, da convertire in aumento di capitale. La Roma spende più di quanto incassa e per questo difficilmente il mercato sarà ricco di sorprese: si andrà in cerca di occasioni o di prestiti. Il primo obiettivo rimane Zakaria, che a giugno si svincolerà dal Borussia Moenchengladbach. Con il Real Madrid si potrà presto parlare di Nacho oltre che di Dani Ceballos (che preferisce però il Betis Siviglia). Il difensore spagnolo sembra esser stato suggerito proprio da Mourinho.

(Gasport)