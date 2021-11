L'esordio di Sheva profuma di Triplete: Pandev contro Mou

Un'esperienza difficilmente dimenticabile quella che hanno in comune Josè Mourinho e Goran Pandev, che conquistarono insieme un Triplete 11 anni fa e che oggi si troveranno ancora nello stesso stadio, da avversari, in Genoa-Roma. E a condire la sfida ci sarà la presenza di Andrij Shevchenko, nuovo tecnico del Grifone allenato da Mou ai tempi del Chelsea, che spende parole al miele per lo Special One: «Con José ho un buonissimo rapporto. Lo stimo come persona. Quando giocavo lui era sempre molto chiaro: in campo va chi sta meglio e io purtroppo avevo avuto tanti problemi dopo il mio arrivo al Chelsea».

I due allenatori dovranno fare i conti con diverse assenze, e allo Special One non sfugge di evidenziarlo in conferenza stampa: «Il lavoro che abbiamo fatto durante la settimana va nella spazzatura. Non ci sono dubbi. Quello che abbiamo provato e allenato, sia per l’attacco che per la difesa, lo abbiamo perso col forfeit di un giocatore importante come Cristante».

Un momento delicato da affrontare per l'allenatore della Roma, che non manca di mostrare nervosismo quando gli si chiede delle analogie tra il progetto giallorosso e quello intrapreso da Conte al Tottenham.

(gasport)