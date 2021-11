L'editoriale di Costanzo: "Perché alla Roma non è permesso sbagliare?"

(...) Mi domando: come mai quando si parla della Roma, i titoli sono spesso: "Alla Roma è vietato sbagliare". In nome di cosa? C'è stata una legge dello stato che forse mi è sfuggita? Quindi, lo ripeto, perché alla Roma non è permesso sbagliare?

A proposito di Roma, è curioso che, più si nominano Francesco Totti e Daniele De Rossi e più i giocatori di oggi sembrano dilettanti e non lo sono. Mettiamoci in testa che Totti e De Rossi, come altri, sono una specie di santi protettori ai quali rivolgersi nel momento del bisogno.

(...) Mi chiedevo, in una notte che non riuscivo a prendere sonno: ma se improvvisamente i laziali si trasferissero a Trigoria e i laziali a Formello? Forse non accadrebbe nulla, forse sarebbe un necessario cambiamento oppure un brutto sogno. (...) Talvolta il tifoso pensa qualcosa di negativo tanto per avere la soddisfazione di accorgersi che non è vero, che è un brutto sogno.

(corsport)