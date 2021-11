L'editoriale di Costanzo: "Nonostante tutto è zona Champions"

(...) Tra l'altro, leggo che i Friedkin, proprietari della Roma, sostengono molto Mourinho. A dir la verità, ho sempre pensato che lo sostenessero e che qualcuno avesse piacere o convenienza a dire il contrario.

A proposito di Roma e dei risultati - che non sono eccellenti per carità - bisognerà ricordare agli scettici che, gira gira, nonostante le avversità, nonostante l'amore sviscerato dimostrato dagli arbitri, la Roma è in zona Champions. Se gli arbitri ci avessero voluto più bene, forse saremmo secondi. (...)

(Corsport - M. Costanzo)