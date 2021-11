L’editoriale di Costanzo: “Il diritto di godersi il calcio”

Qualcuno allegramente dice che Mourinho si sta costruendo una nuova attività: quella di evitare il tapiro d’oro di Striscia la Notizia, ogni volta che Staffelli appare. È accaduto in più occasioni. Uno “Special One” non viene attapirato. Ma se il Tapiro lo portasse un arbitro, Mou come la vivrebbe?. Non voglio entrare nel merito della questione Dazn-film con i diritti per la Serie A. Sono questioni complicate, ma sono consapevole che devono essere risolte, anche perché chi è a casa ha tutto il diritto di seguire le partita di calcio. Il calcio conta il televisione e chi scrive è ancora orfano della domenica pomeriggio (quando le partite si giocavano soltanto di domenica) di una trasmissione che si chiamava “Tutto il calcio minuto per minuto”. Per non dire poi della bravura di Paolo Valenti e di Maurizio Barendson a commentare. Non sono un nostalgico, ma molti pensano (e come dargli torto?) che Marconi ha inventato la radio per poter far ascoltare le partite di calcio a tutti.

(corsport)