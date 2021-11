L'editoriale di Costanzo: "Degli arbitri meglio non parlare"

Un tempo si diceva: «E' una situazione indifendibile». È passato del tempo, oggi si deve dire: «La Roma non è indifendibile, ma è senza difesa». Riguardo ai risultati delle recenti partite, mi sento di consigliare a Mourinho di non prendersela sempre con gli arbitri. Questi ultimi sono, infatti, una famiglia stretta e lui rischia di non avere un rigore per tutta la stagione. José ha detto: «Questa è una stagione del dolore». E' vero, ma mi chiedo: chi si deve addolorare? Mourinho? I Friedkin? I tifosi o i giocatori? Basta decidere. Poi, sempre Mourinho, si può consolare, in quanto su un quotidiano Francesco Totti ha detto: «Mourinho è il numero uno, con lui la Roma pub arrivare tra le prime quattro»

(corsport)