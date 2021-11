Leader in campo e fuori. È sempre più la Roma di Pellegrini

L'impatto di Lorenzo Pellegrini è diventato totale in campo e fuori. Le statistiche di Opta confermano che è diventato il centro di gravità permanente del gioco, infatti il capitano giallorosso è il giocatore più «coinvolto» nei 5 grandi campionati europei: 43 tiri e 36 occasioni create. Il suo recupero per la gara di Marassi contro il Genoa è ossigeno puro per Mourinho.

Domani sera il tecnico portoghese dovrebbe schierare di nuovo la difesa a 3 con Cristante abbassato tra Mancini e Ibanez. Da capire se Pellegrini scalerà tra i centrocampisti, con Zaniolo trequartista, o giocherà dietro ad Abraham e Shomurodov.