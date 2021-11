Laguna Mou, la Roma affoga: José ha scaricato la squadra

L’acqua in Piazza San Marco aveva iniziato a crescere dalla mattina, ma José Mourinho ha fatto lo stesso errore di chi gira Venezia comprando souvenir senza preoccuparsene. E la Laguna lo ha inghiottito. Squadra, dirigenza: nessuno si salva da solo e nessuno si salva da Mourinho. «La squadra è meno forte di un anno fa» è una frase che non boccia soltanto i nuovi, «acquistati per reazione, come Abraham arrivato per sostituire Dzeko». Sin qui il quarto posto era la boa che aveva tenuto a galla la Roma: perduto quello, è in balia della marea. Adesso per lo Special One «non è una stagione in cui fissare obiettivi». Radere al suolo, ci siamo. Un’opera iniziata nella notte di Bodø, quando l’allenatore ha diviso la squadra in buoni e cattivi. Da allora vittoria solo con il Cagliari e quattro sconfitte nelle ultime sette partite. Mourinho non rischia, garantito dalla fiducia cieca della proprietà e da un contratto da 7 milioni netti per altre due stagioni. Ma se a Venezia Capello nel 2002 lasciò, pareggiando 2-2, la possibilità di bissare lo scudetto, Mourinho ha perso l’entusiasmo derivato dal suo sbarco a Roma.

(La Repubblica)