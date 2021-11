C'è un capitano che rischia: Lorenzo Pellegrini vuole giocare, nonostante il dolore che prima di Roma-Milan gli abbia fatto "vedere le stelle" si è soltanto attenuato. Dopo la sosta c'è la nazionale, ma lui vuole dare precedenza alla Roma: in questo momento Mourinho ha bisogno del capitano e lui ha risposto presente. Il numero 7 ha sbagliato poco da inizio stagione, non ha mai abbassato il livello ed è stato proprio lui a dare i tre punti ai giallorossi nel match di Cagliari. È noto, Mourinho vorrebbe tre Pellegrini, l'ago della bilancia della Roma del portoghese.

Cambi tattici in vista: provata la difesa a tre, con a casa Vina, Calafiori e Darboe (che non ha convinto contro il Bodo), oltre a Mkhitaryan (che lascerà il posto a El Shaarawy) rischia anche Zaniolo. Chance in corso d'opera anche per Villar. La Roma ha bisogno dei tre punti per tornare al quarto posto, bene prezioso per l'oggi e per il domani, per dare senso al mercato di gennaio.

(Il Messaggero)