La Roma è già in riserva

La Roma, complice il fitto calendario, si riscopre corta: è lo stesso Josè Mourinho a ritenerla incompleta e a confermare quanto ribadito più volte a parole con i fatti. Ci sono 12-13 giocatori che vanno sempre in campo, ai quali si aggiunge Felix, ma le circostanze ora bussano alla porta dello Special One.

Lorenzo Pellegrini, che contro il Milan ha dovuto giocare con un'infiammazione al ginocchio, non ci sarà contro il Bodo/Glimt - tornerà con il Venezia - e le diffide di Cristante, Mancini e Veretout pesano sulle future scelte del tecnico. Che però non cambia strada: nel ritorno contro i norvegesi schiererà ancora gran parte dell'11 titolare. Solita difesa, possibilità dell'inserimento di Darboe al posto di uno tra Veretout e Cristante, con Zaniolo e Abraham ancora dal 1' in avanti.

In società hanno preso atto della posizione dell'allenatore, motivo per cui si tenterà di accontentarlo a gennaio: nella lista della spesa un terzino destro, un centrocampista e un difensore centrale. Prima però servirà trovare una sistemazione a chi non rientra nei piani del mister.

